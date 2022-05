Illustrate heeft release 17.2 van dBpoweramp Music Converter uitgebracht. Met dit audiobewerkingsprogramma kunnen audio-cd's worden geript en kunnen muziekbestanden van en naar onder andere mp3, mp4, m4a, wma, Ogg Vorbis, aac, Monkey's Audio, flac en alac worden geconverteerd, met behoud van tags. Verder kunnen de mp3-tags worden aangepast en kan het programma volledig in Windows Explorer worden geïntegreerd, waardoor het gemakkelijk aan te roepen is. De basisversie, voor het rippen van cd's en het converteren van bestanden, is gratis. Voor extra functionaliteit moet worden betaald. Het programma is beschikbaar voor Windows en macOS. In deze update zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release 17.2 Ensures only codecs for dBpoweramp loaded, previously caching could make dBpoweramp use PerfectTUNES codec

FLAC Encoder: extra error logging details

CD Ripper: quicker at processing metadata album art once retrieved from online

Ogg Vorbis updated to Ogg v1.3.4 Vorbis V1.3.7

Shell installs right click icon for dBpoweramp Batch Convert and dBpoweramp Edit ID-Tags

Tag Editor: when move between files with arrows, it reselects the same tag previously editing

Installer removed older install program to remove propertyhandler on XP (XP is no longer supported)

Batch Converter: if drag drop audio tracks from file explorer they are automatically selected, drop a folder and it is automatically chosen

Bug Fix: Salamander Window Manager passed an invalid Window handle which dBpoweramp was trying to center on

Bug Fix: CD Ripper - title at the top would not show correctly in all resolutions when ripping

Bug Fix: Flac, Ogg, Opus and m4a can now store disc and track count only without the corresponding disc or track number

Bug Fix: Music Converter - renaming a file before conversion with List & Rename was not working correctly

Bug Fix: Batch Ripper was showing CD Ripper page always for each disc ripped

Bug Fix: Control Center: label if cannot connect was incorrectly shown