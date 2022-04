Versie 3.67 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download nog geen 5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Release 3.67: System: Fixed loaded of localized currency symbol.

Database: Added Framerate field.

MediaInfo: Added retrieving of Framerate.

User Interface: Clearing the global search field now shows all movies again.

Search: Fixed Subtitle Search.

IMDb Import: Improved Cast import, especially for movies or series with huge cast lists (e.g. Tatort 1970).

IMDb Import: Fixed search for titles containing '%' (e.g 100% Coco).

System: EMDB crashed at startup when no internet connection is available.

Backups: Added automatic and manual backups for config file.

Backups: Added option to backup all databases in one go (both for manual and update backups).

AutoUpdate: Updated AutoUpdater to be able to restart EMDB.

Rename Media Files: %L sometimes added an extra character.

Translations: Updated the German, Simplified Chinese, Slovenian, French, Catalan and Dutch translations.