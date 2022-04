De Mozilla Foundation heeft versie 78.2.2 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 78 treffen we onder meer een donkere modus aan en zijn ook andere onderdelen van de interface, zoals de iconen en het scherm voor het opstellen van een e-mail, onder handen genomen. Verder is de kalender-add-on Lightning nu standaard onderdeel van het programma, is er een nieuwe wizard voor het eerste gebruik en worden alleen nog MailExtensions-add-ons ondersteund. Een automatische update van 68.x naar 78.x is nog niet mogelijk, maar kan wel handmatig worden uitgevoerd. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What’s New Drag and Drop reordering of recipient pills now supported Changes OpenPGP: Some signature states reported as "mismatch" now report "unknown"

Privacy policy now displayed in a tab when updated

Chat: Non-functional Twitter support removed Fixes: OpenPGP: Improvements to key importing when failures occur

OpenPGP: Decryption did not work with certain HTTP proxy configurations

OpenPGP: "Discover keys online" option did not work when searching for an email address

Email filters reported failure when moving a message to original folder

Message filters: Filters shown as enabled in configuration dialog were not always enabled

vCard 2.1 attachments not handled properly

Sending messages sometimes failed when recipients were in LDAP address book

Non-functional help menu items removed

Adding custom headers in the addressing widget (preference mail.compose.other.header) did not work

Calendar: Event reminder details were unreadable

Windows 10 high-contrast theme fixes

More theme fixes and improvements Known Issues: Selecting "Cancel" on the Master Password prompt at startup incorrectly reports corrupted OpenPGP data.

Message list is not focused at startup