Versie 1.9.0 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt net als bij BitTorrent Sync zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor Synology en Qnap. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Syncthing 1.9.0 This release adds the advanced folder option caseSensitiveFS to disable the new safe handling of case insensitive filesystems (more info). Bugfixes: #1787: Case-only renames break stuff

#5708: Properly handle upper-/lowercase-only file name collisions

#6613: TestWatchRename test fails on FreeBSD.

#6793: Error status should take precedence over Local Additions

#6850: Global state incorrect when ignoring local change

#6864: Folder incorrectly marked “Up to Date” after switching from “Receive Only” to “Send & Receive”

#6867: Certificate error when built with Go 1.15

#6886: chmod permission after editing .stignore via WebUI not preserved

#6889: test failures with Go 1.15

#6892: Syncthing 1.8.0 trying to connect via wrong network route

#6898: tests in TestCopyRange fail on ppc64le with "inappropriate ioctl for device"

#6908: NAT service fails to terminate during Shutdown

#6910: Local Additions when deleting file after changing folder type from SR to RO

#6922: Auto accepted folders not saved

#6938: Modifying config during first scan corrupts folder state Enhancements: #2739: Syncthing should be case insensitive by default

#5579: Avoid anti-aliasing artifacts for svg device icons

#6873: Don't fail dirs in receive-only folders that were removed elsewhere but exist locally