Versie 7.5 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: Interoperability with macOS 11

Column for storage class in browser (S3) Fixed: Use STANDARD for default storage class (Google Storage) (#11062)

Switch to UTF-8 for encoding HTTP authentication header (WebDAV)

SNI support for TLS connections (FTP) (#9257)

Handle formatting errors in ~/.aws/credentials (S3)

Crash accessing files with colon in name (Windows) (#11075)

Support Team Drives for sharing files (Google Drive)