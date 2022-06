Ventoy is een opensource programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. De manier waarop het dat doet is echter anders dan vergelijkbare tools. De usb-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel iso-bestanden op de stick geplaatst of aangepast worden als er ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige iso-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel uefi- als legacy-boot en het is getest met meer dan 450 verschillende iso-bestanden. Hieronder is de changelog sinds versie 1.0.16 te vinden.

Changes in Ventoy version 1.0.18: Support some unix distros: FreeBSD pfSense GhostBSD FreeNAS XigmaNAS

Optimization for booting Tails distro

Ignore the 0xEF partition type when checking local version

New iso support (total 450+) GhostBSD-20.04.1.iso (Legacy + UEFI) FreeNAS-11.3-U4.1.iso (Legacy + UEFI) FreeNAS-11.2-U8.iso (Legacy + UEFI) XigmaNAS-x64-LiveCD-12.1.0.4.7683.iso (Legacy + UEFI) pfSense-CE-2.5.0-DEVELOPMENT-amd64-latest.iso (Legacy + UEFI) pfSense-CE-2.4.5-RELEASE-p1-amd64.iso (Legacy + UEFI) pfSense-CE-2.3.5-RELEASE-amd64.iso (Legacy) pfSense-CE-2.3.4-RELEASE-amd64.iso (Legacy) pfSense-CE-2.3.5-RELEASE-i386.iso (Legacy) FreeBSD-13.0-CURRENT-amd64-20200730-r363681-disc1.iso (Legacy + UEFI) FreeBSD-12.1-RELEASE-amd64-dvd1.iso (Legacy + UEFI) FreeBSD-12.0-RELEASE-amd64-dvd1.iso (Legacy + UEFI) FreeBSD-12.1-RELEASE-i386-disc1.iso (Legacy) FreeBSD-12.0-RELEASE-i386-dvd1.iso (Legacy) FreeBSD-11.4-RELEASE-amd64-disc1.iso (Legacy + UEFI) FreeBSD-11.3-RELEASE-amd64-disc1.iso (Legacy + UEFI) FreeBSD-11.2-RELEASE-amd64-dvd1.iso (Legacy + UEFI) FreeBSD-11.1-RELEASE-amd64-bootonly.iso (Legacy + UEFI) FreeBSD-11.0-RELEASE-amd64-dvd1.iso (Legacy + UEFI) FreeBSD-11.4-RELEASE-i386-disc1.iso (Legacy) FreeBSD-11.2-RELEASE-i386-bootonly.iso (Legacy) FreeBSD-11.1-RELEASE-i386-bootonly.iso (Legacy) FreeBSD-11.0-RELEASE-i386-dvd1.iso (Legacy) FreeBSD-10.3-RELEASE-amd64-disc1.iso (Legacy) FreeBSD-10.1-RELEASE-amd64-dvd1.iso (Legacy) FreeBSD-10.1-RELEASE-i386-dvd1.iso (Legacy) FreeBSD-10.0-RELEASE-amd64-disc1.iso (Legacy) FreeBSD-9.3-RELEASE-amd64-dvd1.iso (Legacy) FreeBSD-9.3-RELEASE-i386-dvd1.iso.iso (Legacy)

Changes in Ventoy version 1.0.18: Fixed a bug about injection plugin in GPT partition style or MBR style with reserved space.

Fixed a bug about update operation in GPT partition style.