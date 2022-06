De Mozilla Foundation heeft versie 78.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 78 treffen we onder meer een donkere modus aan en zijn ook andere onderdelen van de interface, zoals de iconen en het scherm voor het opstellen van een e-mail, onder handen genomen. Verder is de kalender-add-on Lightning nu standaard onderdeel van het programma, is er een nieuwe wizard voor het eerste gebruik en worden alleen nog MailExtensions-add-ons ondersteund. Een automatische update van 68.x naar 78.x zou echter pas vanaf versie 78.2 moeten werken. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

What’s New: OpenPGP support is now feature complete. Improvements: new Key Wizard, online searching for OpenPGP keys, and more. OpenPGP is still disabled by default, to allow more time for testing, correctness, and localization.

The preferences tab now has a search field. Changes: Dark background in message reader is now disabled. Fixes: Thunderbird startup was slow when using folder color customizations with many folders. Previously configured colors will not be migrated.

Mail quota usage in status bar did not support terabyte folder sizes

Changing Junk mail settings with keyboard toggled wrong setting

Advanced IMAP server preferences not saved in Account Manager

Address book migration updates and fixes

Address book: Last Modified Date was not updated

Dark mode improvements

Various security fixes Known Issues: Mail header toolbar (Reply, Forward, Archive, Junk buttons) no longer configurable

Fixed width font not working in compose window