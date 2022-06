Versie 4.22.0 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 4.0 treffen we een geheel vernieuwde Content Server aan, is er een nieuwe e-bookviewer en is Qt WebKit vervangen door Qt WebEngine. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Edit book: In dark mode, make the preview panel also dark. Closes tickets: 1888071.

PDF Output: Headers/footers: Allow displaying the current page number and total number of pages in the top level section/chapter. Closes tickets: 1889000.

Edit book: Show EPUB version in window title.

Allow testing if a number column is set or not set in coloring/icon/emblem rules. Closes tickets: 1888456.

Viewer: Add a setting to control how many pixels a scroll wheel should generate before triggering a page turn. Bug fixes Edit book: Fix a regression in the previous release that caused poor performance when editing large files. Closes tickets: 1889047.

DOCX Input: Leave undefined text colors in the input document as undefined. Closes tickets: 1888897.

Viewer: Fix using a very small font step size not working. Closes tickets: 1888609.

Font scanner: Also scan the new win 10 local font paths. Closes tickets: 1888798.

Viewer: Fix typing values in font size adjust control not working. Improved news sources Respekt

The Atlantic