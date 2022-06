Het pakket OPNsense is een firewall met uitgebreide mogelijkheden. Het is gebaseerd op het besturingssysteem FreeBSD en is oorspronkelijk een fork van m0n0wall en pfSense. Het pakket kan volledig via een webinterface worden ingesteld en heeft onder andere ondersteuning voor 2fa, openvpn, ipsec, carp en captive portal. Daarnaast kan het packetfiltering toepassen en beschikt het over een traffic shaper. De ontwikkelaars hebben OPNsense 20.7 uitgebracht met de volgende aankondiging:

For five and a half years, OPNsense is driving innovation through modularising and hardening the open source firewall, with simple and reliable firmware upgrades, multi-language support, HardenedBSD security, fast adoption of upstream software updates as well as clear and stable 2-Clause BSD licensing.

20.7, nicknamed "Legendary Lion", is a major operating system jump forward on a sustainable firewall experience. This release adds DHCPv6 multi-WAN, custom error pages for the web proxy, Suricata 5, HardenedBSD 12.1, netstat tree view, basic firewall API support (via plugin) and extended live log filtering, amongst others.