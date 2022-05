Versie 4.21.0 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 4.0 treffen we een geheel vernieuwde Content Server aan, is er een nieuwe e-bookviewer en is Qt WebKit vervangen door Qt WebEngine. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Kobo driver: Add support for the new Kobo Nia.

Cover grid: Vertically center covers that are smaller than the available space. Closes tickets: 1886731.

Quickview panel: Add a checkbox to easily toggle if virtual libraries are respected. Closes tickets: 1886347.

When creating custom columns allow specifying a default value to be applied to new books for that column. Closes tickets: 1886079. Bug fixes Edit book: Fix initial sync of preview panel to cursor position sometimes not working when a new HTML file is opened for editing.

Fix changed author sort name not being used when adding another book by the author to the library. Closes tickets: 1886492.

Cover browser: improve rendering of text with heavily hinted fonts. Closes tickets: 1886239.

Viewer: Fix CBC comic files not being viewed correctly. Note that you have to reload the book via the viewer controls to apply the fix. Closes tickets: 1886307.

Viewer: Fix Table of Contents not correct for comics.

Viewer: Ignore the zero width non-joiner character in searches.

Viewer: Fix a regression in the previous release that broke reading of books with mathematics and also <a> tags without rel="external" href attributes. Closes tickets: 1886192.

Cover grid: When using a background image do not scroll it with the covers. Closes tickets: 1886139. Improved news sources 1843 magazine

Caravan Magazine