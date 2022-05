Microsoft heeft een tweede update voor versie 0.19 van PowerToys uitgebracht. De PowerToys zijn een verzameling kleine programma's voor powerusers. Er waren PowerToys voor Windows 95 en Windows XP en niet zo lang geleden is Microsoft ook begonnen met de ontwikkeling van een versie voor Windows 10. Op dit moment zijn er nog maar een beperkt aantal programma's in de verzameling, waaronder FancyZones, Windows key shortcut guide en PowerRename. Deze release voegt daar nog PowerToys Run en Keyboard manager aan toe. In deze uitgave zijn de volgende problemen verholpen:

#4578 - WinKey for launcher throws a lot of false positives

#4521 - Improving performance of Adding and Removing Packaged Apps

#4694 - FancyZone Windows Snap Behind Top Mounted Windows Task Bar

During testing, we noticed that #4430 - Settings can not be opened after closing it while minimized from the taskbar started happening again. We'll fix this in the full 0.20 release.