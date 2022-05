Versie 7.0.22 van Postbox is uitgekomen. Postbox is een e-mailclient voor Windows en macOS, die zijn oorsprong heeft in Mozilla's Thunderbird. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals een gemeenschappelijke inbox voor verschillende e-mailaccounts, quick reply, signatures en het openen van mails in tabs. Daarnaast heeft het een uitgebreide contactmanager en veel zoekmogelijkheden. Vanaf versie 7.0 kan er naast de levenslange licentie ook een jaarlijks abonnement worden afgenomen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Postbox 7.0.22: Added a preference to select "Display Name," "Email Address," or "Display Name and Email Address" for contact presentation in the message list and message header envelope in Preferences | Options > Display > Advanced

Improved support for EU date formats (dd/mm/yyyy) for search and date detection

Added Date Pickers to the Advanced Search, Message Filter, and Smart Folder panels

Improved the styling in the Advanced Search panel

Added a new service to Postbox's Anti-Tracking database

Fixed an issue with date detection when multiple dates are present within a message

Fixed an issue that could cause March and October months to duplicate in the date picker for certain EU locales

Fixed field sizing in the Advanced Search panel when the panel was resized smaller