Versie 1.7.0 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt net als bij BitTorrent Sync zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor Synology en Qnap. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Release version 1.7.0 This release performs a database migration to optimize for clusters with

many devices. Bugfixes: #6552: panic: Stop called more than once on ... created by nat.Service

#6564: Closing an already removed connection causes GUI error message

#6646: Misleading error message when to be deleted dir contains receive-only changes

#6653: panic: nil pointer dereference in leveldb.(*DB).isClosed()

#6654: panic: runtime error: index out of range in processNeeded()

#6655: panic: nil pointer dereference in checkUpgrade()

#6679: QUIC listener is not added when default TCP port is unavailable

#6697: Malformed listen address causes hang on startup

#6706: Changing a folder in web UI removes introduced-by info Enhancements: #1830: "Folder path missing" when folder path is a junction

#4703: Suggest setting up auth on initial startup

#5910: Add Badger database backend for testing and consideration

#6372: Reduce database size by optimizing version list storage Other issues: #6608: Data race in Windows fs watcher tests

#6625: TestRequestRemoteRenameChanged is racy/flaky