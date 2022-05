In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten alleen kleine verbeteringen en ook wordt altijd de laatste versie van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. De changelog voor versie 1.9.6 is hieronder te vinden.

Updates: Updated LAV Filters to 0.74.1-60-g9842e Changes/additions/improvements: Assigned Del as a default key binding for "Move to recycle bin" action

as a default key binding for "Move to recycle bin" action Added advanced option to configure how often the time in the status bar is updated. Changed default from 40 to 100ms. Fixes: Fixed stability issue when seeking using a remote control app

Improved loading speed of webvtt subtitle files

Fixed issue with certain DVD menu transitions when using internal audio renderer

A few other small fixes