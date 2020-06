Versie 2.75 van BS.Player is uitgekomen. BS.Player is een multimediaspeler waarmee diverse audio- en videoformaten kunnen worden afgespeeld. Het programma is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Free en Pro. De Pro-versie kost 30 euro en kan uiteraard meer, zoals het opnemen van video en het streamen van video in een hogere kwaliteit. Ook biedt deze versie een uitgebreide equalizer. BS.Player was lange tijd een van de populairste mediaspelers, maar nadat de gratis uitvoering van adware werd voorzien, kwam daar snel een einde aan. Deze adware werd later vervangen door een optionele toolbar, die naast een zoekfunctie ook de mogelijkheid biedt om de speler aan te sturen. AB Team heeft niet bekend gemaakt wat er in deze uitgave veranderd is.