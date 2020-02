Versie 2.74 van BS.Player is uitgekomen. BS.Player is een multimediaspeler waarmee diverse audio- en videoformaten kunnen worden afgespeeld. Het programma is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Free en Pro. De Pro-versie kost 30 euro en kan uiteraard meer, zoals het opnemen van video en het streamen van video in een hogere kwaliteit. Ook biedt deze versie een uitgebreide equalizer. BS.Player was lange tijd een van de populairste mediaspelers, maar nadat de freewareversie van adware werd voorzien, kwam daar snel een einde aan. Deze adware later vervangen door een optionele toolbar, die naast een zoekfunctie ook de mogelijkheid biedt om de speler aan te sturen. Sinds versie 2.71 zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

BS.Player 2.74 fixes and improvements: YouTube playback fixed

Improved playback of https streams

Other smaller bug fixes BS.Player 2.73.1083 fixes and improvements: Some small bug fixes

Updated codecs

Chapters were not always visible, fixed BS.Player 2.72 fixes and improvements: When Always on top was activated main window was frozen, fixed

When display was changed or connected/disconnected, it would automatically start playback, fixed

Some other bug fixes

Decoding improvements.