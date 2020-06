Hamrick Software heeft versie 9.7.28 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 2400 scanners onder Windows, ruim 2100 onder macOS en 1900 onder Linux. Daarnaast is er ondersteuning voor de raw-bestanden van 600 digitale camera's. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.7.26 zijn de volgende verbeteringen en verbeteringen doorgevoerd:

What's new in version 9.7.28 Improved support for 53 scanners that use Genesys Logic chips

Supported on all versions of Windows, Mac OS X and Linux

If the vendor driver is installed, use 'Prefs | Disable scanners' to use this driver

Faster scanning by reducing lamp movement

Faster lamp warmup by keeping non-LED lamps warm

Improved scan quality with improved shading correction

Buttons on scanner supported by "Prefs | Button N action"

Added support for exposure control

Faster scans by reducing the backtracking when scanner faster than USB

Supported scanners are: Canon 4400F Canon 5600F Canon 8400F Canon 8600F Canon LiDE 35 Canon LiDE 40 Canon LiDE 50 Canon LiDE 60 Canon LiDE 80 Canon LiDE 100 Canon LiDE 110 Canon LiDE 120 Canon LiDE 200 Canon LiDE 210 Canon LiDE 220 Canon LiDE 700F HP ScanJet 2300c HP ScanJet 2400c HP ScanJet 3670 HP ScanJet 4850C HP ScanJet G4010 HP ScanJet G4050 Medion MD5345 Medion MD6228 Medion MD6471 Panasonic KV-SS080 Pentax DSmobile 600 Plustek OpticBook 3600 Plustek OpticBook 3800 Plustek OpticFilm 7200 Plustek OpticFilm 7200i Plustek OpticFilm 7300 Plustek OpticFilm 7400 Plustek OpticFilm 7500i Plustek OpticFilm 7600i Plustek OpticFilm 8100 Plustek OpticFilm 8200i Plustek OpticPro ST12 Plustek OpticPro ST24 Syscan DocketPORT 465 Syscan DocketPORT 467 Syscan DocketPORT 485 Syscan DocketPORT 487 Syscan DocketPORT 665 Syscan DocketPORT 685 UMAX Astra 4500 Visioneer OneTouch 7100 Visioneer Roadwarrior Visioneer Strobe XP200 Visioneer Strobe XP300 Visioneer XP100 Rev3 Xerox OneTouch 2400 Xerox Travelscanner 100

What's new in version 9.7.27 Improved scan quality with some Fujitsu scanners (including ScanSnap S1500)

Improved scan quality with Canon P-208

Support for some Plustek OpticFilm scanners on Windows, Mac OS X and Linux

(No need for Plustek drivers with these scanners) OpticFilm 7200 (serial number 5A15XXXXXXXX) OpticFilm 7200i OpticFilm 7300 OpticFilm 7500i OpticFilm 7400 OpticFilm 7600i OpticFilm 8100 OpticFilm 8200i

(No need for Plustek drivers with these scanners) Added support for 4800 dpi with some Canon scanners Canon LiDE 110 Canon LiDE 210 Canon LiDE 220