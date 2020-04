Versie 20.04 van Kdenlive is uitgekomen. Kdenlive, een afkorting voor KDE Non-Linear Video Editor, is een geavanceerd niet-lineair videobewerkingsprogramma en wordt voornamelijk ontworpen voor Linux, maar heeft ook versies voor Windows, BSD en MacOS. Het maakt gebruik van diverse andere opensource projecten, zoals FFmpeg en het MLT video framework. In versie 20.04 zien we onder meer flinke prestatieverbeteringen, is het mogelijk om clips te sorteren, filteren en te beoordelen, en zijn er ook weer de nodige problemen verholpen. De aankondiging voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Jean-Baptiste Mardelle and team are happy to announce the release of Kdenlive 20.04, this version marks the one year anniversary release of the code refactoring. The highlights include major speed improvements due to the Preview Scaling feature, New rating, tagging sorting and filtering of clips in the Project Bin for a great logging experience, Pitch shifting is now possible when using the speed effect, Multicam editing improvements and OpenTimelineIO support. Besides all the shiny new features, this version comes with fixes for 40 critical stability issues as well as a major revamp of the user experience. Kdenlive is now more reliable than ever before.