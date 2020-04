Na een reeks van ontwikkelversies is er weer eens een stabiele uitgave van LosslessCut uitgekomen. LosslessCut is een opensource- en cross-platform programma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog sinds versie 3.17.4 ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.21.0: Better playback of not natively supported formats #88

Disable thumbnail track by default to fix #308

Convert to supported format with audio #322

Show progress when converting to supported format

Improve loading

Improve track info

Make keyframes a bit transparent

Text improvements

Fixes Changes in version 3.20.1: Reset segments when last segment is deleted

Improve unsupported file detection

Don't show keyframes if too packed together #259

Fix trackpad direction and add a setting for inverting

improve check for thumbnail tracks #308

Improve merge (correctly set output format)

Improve error handling

Workaround for EPERM error on startup

Improve text

Bugfixes Changes in version 3.19.0: Improve trash source file logic

Fix trash on Mac OS MAS build

Improve error Changes in version 3.18.0: Improvements Changes in version 3.17.33: Implement batch convert to friendly format Changes in version 3.17.27: File associations on MacOS

Use rebuilt ffmpeg 4.2.2 to support MacOS >=10.10 Changes in version 3.17.9: Attempt to code sign windows builds Changes in version 3.17.7: Support for grabbing a frame at 4k/hevc to jpg/png for not natively supported files