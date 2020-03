In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten alleen kleine verbeteringen en ook wordt altijd de laatste versie van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. De changelog voor versie 1.9.2 is hieronder te vinden.

Updates: Updated LAV Filters to v0.74.1-34-g1ceac Changes/additions/improvements: Added A-B Repeat functionality. You can set the timeline markers with [ and ] keys.

Added a 25% zoom shortcut and menu entry

Added support for reading title information (EXTM3U) from m3u playlist files.

Added mousewheel tilt left/right support for shortcut settings (Options > Player > Keys)

Added basic support for external WebVTT subtitles (.vtt). Only simple text formatting is supported. Advanced tags are ignored.

Significantly improved performance of adding (many) files to the playlist.

Changed logic of "Auto Fit (larger only)". Previously it would resize if the video was too large to fit on the screen. Now it always resizes when the video is larger then the specified auto fit factor percentage of the screen size. Fixes: Fixed a few small GUI regressions related to dark theme

Fixed a few rare crashes

Fixed coverart not always loading for files with their own external coverart image file

Improved compatibility of internal audio renderer with DTV playback

When player is minimized it now stays minimized when adding files to playlist from Explorer Notes: You can help to improve/complete the translations here.