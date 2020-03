Microsoft heeft een nieuwe versie van PowerToys uitgebracht. De PowerToys zijn een verzameling kleine programma's voor powerusers. Er waren PowerToys voor Windows 95 en Windows XP en niet zo lang geleden is Microsoft ook begonnen met de ontwikkeling van een versie voor Windows 10. Op dit moment zijn er nog maar drie programma's in de verzameling, te weten FancyZones, Windows key shortcut guide en PowerRename, meer staan er op stapel. De releasenotes voor deze versie kunnen hieronder worden gevonden.

This is patch release to fix a few items. This release will fix the issues below:

Installers now are signed with version number naming (#1444 this fix will also help in longer term stability for build infrastructure)

IO Exception handling in FancyZone editor (#1472, #1462, #1451)

Spelling mistake in settings (#1478)

For more details on the 0.15 full update, please look at those release notes