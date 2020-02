In de afgelopen dagen zijn er kort achter elkaar enkele nieuwe versies van LosslessCut uitgekomen. LosslessCut is een opensource- en cross-platform programma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog sinds versie 3.6.0 ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.12.0 Only ask confirm exitp if file opened

Change seek button behavior

Remove double extension on output file

Change wording from cut away to remove

Separate settings from help

Show popup when switching mode Changes in version 3.11.0 Implement audio waveform

Implement thumbnails

Allow turning off keyframe display Changes in version 3.8.0 More zoom

Show keyframes on timeline

Add help to help menu

Improve buttons

Round all seeking to frame time

Bugfixes Changes in version 3.7.0 Reorder segs function

Improve settings screen

Frame accurate seek

Make side panel for cut segments

Use up/down key to jump prev/next segment