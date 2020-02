Project Timer is een klein programma dat handig is voor mensen die aan een of meerdere projecten werken. Het kan onder meer bijhouden hoeveel tijd er aan werk of reizen wordt besteed en kan rapporten genereren. Het programma is volledig functioneel en gratis te gebruiken. Daarnaast is er een abonnementsvorm, waarbij data in de cloud wordt opgeslagen en er met meerdere mensen aan gewerkt kan worden. Dunes MultiMedia, die we kennen van WinNC, heeft versie 3.0 van Project Timer uitgebracht en de changelog van die versie ziet er als volgt uit:

Changes in 3.0.0.0 Release complete 64 bit version of Project Timer

Two years of 64 bit parallel development now live in version 3

Added project tags for identifying and filtering projects

Changed active color to yellow (Project Timer style color)

Added CSV import of clients

Fixed PDI issues for 4K

Fixed issue in data file

Fixed issue in shut down

Fixes memory leak in invoice export

DPI fix Font toolbar in client editor

DPI fix dropdown in grid

DPI fix in project list hover state

DPI fix task editor in popup

DPI fix task dropdown in popup

Projects search box

DPI fix project icon

Invoice template classic extra style options

Invoice template modern extra style options