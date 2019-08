Dunes MultiMedia heeft versie 9.0.0.0 van bestandsbeheerprogramma WinNc uitgebracht. Dit programma is, zoals de naam al probeert aan te geven, een kloon van het aloude Norton Commander. Het kan worden gebruikt als alternatief voor Windows Verkenner en moet concurreren met programma's als Total Commander, Altap Salamander en Directory Opus. Een licentie kost normaal drie tientjes, maar is nu tijdelijk twintig euro. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in 9.0.0.0 Release complete 64 bit version of WinNc

Five years of 64 bit parallel development now live in version 9

Scaling in dialogs fixed

Fixed Registration issues in 64 bit

Fixed multiple instance issue in 64-bit

Fixed cpu trends in 64-bit

Fixed x64 viewers

Fixed x64 text-compare

Feature x64 archive (zip, 7zip, rar)

Feature x64 audio formats (mp3, wma, ...)