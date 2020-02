Versie 1.5 van Exact Audio Copy is uitgekomen. Exact Audio Copy is een geavanceerd audio-extractieprogramma, om al dan niet beveiligde audio-cd's in de computer in te lezen, waarbij kan worden gekozen voor vrijwel elk denkbaar compressieformaat. Het programma is ontwikkeld door André Wiethoff, uit onvrede over de toenmalige extractieprogramma's, die vaak slechte resultaten behaalden met beschadigde cd's. Exact Audio Copy gebruikt een leestechniek waarmee fouten met zeer hoge betrouwbaarheid kunnen worden gedetecteerd en in veel gevallen zelfs gecorrigeerd. Door middel van de AccurateRip-plug-in kan de kwaliteit van de rip worden vergeleken met die van andere gebruikers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Change Log Fixed a problem with M3U8 files

Fixed a problem with Log file creation

Fixed a problem in the AcousticID plugin