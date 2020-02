Versie 1.4 van Exact Audio Copy is uitgekomen. Exact Audio Copy is een geavanceerd audio-extractieprogramma, om al dan niet beveiligde audio-cd's in de computer in te lezen, waarbij kan worden gekozen voor vrijwel elk denkbaar compressieformaat. Het programma is ontwikkeld door André Wiethoff, uit onvrede over de toenmalige extractieprogramma's, die vaak slechte resultaten behaalden met beschadigde cd's. Exact Audio Copy gebruikt een leestechniek waarmee fouten met zeer hoge betrouwbaarheid kunnen worden gedetecteerd en in veel gevallen zelfs gecorrigeerd. Door middel van de AccurateRip-plug-in kan de kwaliteit van de rip worden vergeleken met die van andere gebruikers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What’s new in version 1.4 It is possible to use two command line encoders for compression

The second compressor has separate file naming conventions

The freedb++ plugin has been replaced by a MusicBrainz plugin (the official freedb will cease to exist)

The cover downloader in the plugin has been updated to find again more images

The lyrics downloader in the plugin has been made to work again

The profiles data format has changed, but it is possible to load profiles from version 1.3

Removed a problem with the metadata plugins, possibly crashing EAC at the end of a rip

Fixed the problem of no length information (TLEN) in the last track if EAC writes the ID3V2 tag