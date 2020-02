In de afgelopen dagen zijn er kort achter elkaar enkele nieuwe versies van LosslessCut uitgekomen. LosslessCut is een opensource- en cross-platform programma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog sinds versie 2.8.0 ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.6.0 Autosave/load project (cut segments)

Implement import/export CSV of cut segments

Show up to date segment list under help

Allow labeling segments

Show ffmpeg latest commands (with copy to clipboard)

Implement undo/redo

Ui improvements and fixes Changes in version 3.4.0 Ffmpeg command log

Persist settings

Export unknown streams as files Changes in version 3.2.0 New major release with track editing, improved UI, inverted cut mode, zooming ++ Changes in version 3.0.1 (Pre-release) New UI and stream selection