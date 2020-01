Hamrick Software heeft versie 9.7.20 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 2400 scanners onder Windows, ruim 2100 onder macOS en 1900 onder Linux. Daarnaast is er ondersteuning voor de raw-bestanden van 600 digitale camera's. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.7.16 zijn de volgende verbeteringen en verbeteringen doorgevoerd:

What's new in version 9.7.20 Added support for 11 new Brother MFPs DCP-J981N DCP-J982N DCP-T310 DCP-T510W DCP-T710W DCP-T810W DCP-T910DW MFC-J1605DN MFC-J903N MFC-J998DN MFC-T4500DW

Fixed problem with some PIE/Reflecta scanners What's new in version 9.7.19 Added support for 112 new Canon MFPs E3300 E3340 E3370 E3390 E3391 E4200 E4210 E4240 E4270 E4280 E4290 G6000 G6010 G6011 G6020 G6030 G6040 G6050 G6060 G6065 G6070 G6080 G6090 G6091 G6092 G7000 G7010 G7011 G7020 G7030 G7040 G7050 G7060 G7065 G7070 G7090 G7091 G7092 GM4000 GM4010 GM4011 GM4030 GM4040 GM4050 GM4070 GM4090 GM4092 TR9530 TS3300 TS3310 TS3320 TS3322 TS3325 TS3327 TS3329 TS3340 TS3350 TS3351 TS3352 TS3355 TS3360 TS3365 TS3370 TS5300 TS5320 TS5330 TS5340 TS5350 TS5351 TS5352 TS5353 TS5360 TS5365 TS5370 TS5380 TS5390 TS5391 TS5392 TS6230 TS6280 TS6300 TS6320 TS6330 TS6340 TS6350 TS6351 TS6360 TS6365 TS6370 TS6380 TS6390 TS6391 TS6392 TS7330 TS8230 TS8280 TS8300 TS8320 TS8330 TS8340 TS8350 TS8351 TS8352 TS8360 TS8370 TS8380 TS8390 TS8391 TS8392 TS9580 XK60 XK80

What's new in version 9.7.18 If 'Output | Auto file name' is off, always ask for file name

Improved .rpm file for Red Hat Linux What's new in version 9.7.17 Added support for new Canon scanners iR1643 MF440 MF540 MF641 MF642 MF643 MF644 MF645 MF741 MF742 MF743 MF744 MF745 MF746 WG7140 WG7150 WG7240 WG7250 WG7440 WG7450 WG7540 WG7550 WG7740 WG7750 WG7840 WG7850 WG7940 WG7950

Fixed problem with some Epson scanners on Mac OS X DS-30 GT-S50 GT-S55 GT-S80 GT-S85



De volgende downloads zijn beschikbaar:

VueScan 9.7.20 voor Windows (32bit)

VueScan 9.7.20 voor Windows (64bit)

VueScan 9.7.20 voor Windows (arm32)

VueScan 9.7.20 voor Windows (arm64)

VueScan 9.7.20 voor Linux (32bit)

VueScan 9.7.20 voor Linux (64bit)

VueScan 9.7.20 voor macOS (32bit)

VueScan 9.7.20 voor macOS (64bit)