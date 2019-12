SystemRescueCd is een zelfstartende Linux omgeving voor het beheren of repareren van een systeem en gegevens na een crash. Het is bedoeld om op een eenvoudige manier admin-taken uit te voeren, zoals het maken en bewerken van de harde schijf partities. Het wordt geleverd met diverse programma's zoals GParted, fsarchiver, filesystem tools, editors, midnight commander en netwerk tools. Het kan worden gebruikt voor zowel Linux- en Windows-computers en vereist geen installatie, maar dit is wel mogelijk. De kernel ondersteunt alle belangrijke bestandssystemen zoals ext3/ext4, xfs, btrfs, reiserfs, jfs, vfat, ntfs, en netwerkbestandssystemen zoals Samba en NFS. De changelog van de afgelopen paar versies kan hieronder worden gevonden.

Changes in version 6.0.4: Updated kernel to Long-Term-Supported linux-4.19.91

Updated XFCE graphical environment to version 4.14

Updated parted to 3.3 and gparted to 1.0.0

Updated Grub boot loader to version 2.04

Enabled the iptables service to block incoming traffic by default

Added boot option “nofirewall” to disable the iptables services

Removed dhcpcd to avoid conflict with network-manager/dhclient Changes in version 6.0.3: Updated kernel to Long-Term-Supported linux-4.19.34

Updated firefox to the ESR (Extended Support Release) version

Added packages: growpart, grsync Changes in version 6.0.2: Updated kernel to Long-Term-Supported linux-4.19.24

Added packages: borg, nwipe, lshw, zerofree, joe, rkhunter, strace

Replaced Notepadqq graphical editor with FeatherPad to save space Changes in version 6.0.1: Updated kernel to Long-Term-Supported linux-4.19.20

Reintroduced autorun service to run scripts automatically at boot time

Changed filesystem label so it fits in FAT filesystem labels for UEFI booting

Enabled sshd service and re-introduced support for option rootpass=xxxx

Added support for rootcryptpass=xxxx boot option to set encrypted root passwords Changes in version 6.0.0: System is now based on ArchLinux and built using archiso and its dependencies

Kernel and user space programs are now fully 64 bit (dropped 32bit support)

Boot options are the ones provided by new upstream rather than old version

Graphical environment based on xorg-1.20.3 and xfce-4.12

Implemented “setkmap=xx” option on the boot command line to setup keyboard

Updated kernel to Long-Term-Supported linux-4.19.19

Updated filesystem tools: e2fsprogs-1.44.5, xfsprogs-4.19.0, btrfs-progs-4.19.1

Updated disk tools: gparted-0.33.0, lvm2-2.02.183