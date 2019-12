Voor de tweede keer in korte tijd is er een nieuwe versie van Tixati uitgekomen. Tixati is een uitgebreide en efficiënte bittorrentclient voor Windows en Linux met ondersteuning voor dht, magnet-links en rss-feeds. Het programma geeft uitgebreide informatie over alle aspecten van de download en het in- en uitgaande netwerkverkeer. Downloads zijn beschikbaar voor Windows en Linux. Het programma toont geen advertenties. In versie 2.66 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

The following changes have been made: New find function when browsing users

Fixed problems with automatic bandwidth limiter having too low a gate limit

Auto-limiter now uses longer average to control gate limit reduction

Fixed problem with download slot auto-management that was preventing automatic slot increases

Improved RSS/Atom feed compatibility, now supports items with multiple enclosure links

Program startup sequencing has been refined so ports, auto-limiter, SLRD, and LPD standby until loading fully complete

Better synchronization of some bandwidth charts