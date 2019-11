Malwarebytes is bezig met de ontwikkeling van AdwCleaner versie 8.0 en heeft daar kort geleden een bètarelease van uitgebracht. Dit programma is bedoeld voor het verwijderen van malware, zoals toolbars die aan webbrowsers worden toegevoegd en zogenaamde hijackers, die onder meer de startpagina en zoekmachine aanpassen. Ondersteuning is aanwezig voor Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome. Nadat de scan is uitgevoerd, kun je zelf bepalen wat er verwijderd moet worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes Following the release of MB4, the in-app installer now installs Malwarebytes 4.

Always download the very latest Malwarebytes build

Update Qt to 5.13 branch

Upgrade the build toolchain to Visual Studio 2017

Update OpenSSL

No longer force the generation of the debug logfile

Support again the very latest versions of the Chrome Browser and allow for proper remediation

Temporarily disable Firefox scanning and remediation - will be added back in the upcoming release

Update translations

Update definitions to 2019.11.19.1

Completely drop support for Windows XP and Vista. Bugfixes Crash when the UI is displayed in Arabic

Make the uninstallation process more robust and less likely to leave traces behind

Make the quarantine process more stable and less susceptible to corruption