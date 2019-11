Realix heeft versie 6.14 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HWiNFO32 & HWiNFO64 version 6.14: Added preliminary support of Intel Jasper Lake.

Added reporting of serial number for Voodoo3-5 GPUs.

Improved support of legacy VGAs/GPUs.

Fixed support of PCI Configuration Mechanism 2 (Intel Saturn, Neptune).

Added reporting of Core Performance Order for AMD Matisse.

Added AMD Radeon RX 5500.

Added preliminary support of AMD Arcturus.

Added ability to log sensor alerts.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME ENCORE.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG ZENITH II EXTREME.

Added monitoring of thermal throttling (HTC, PROCHOT) for AMD Zen family.

Optimized polling of CPUs.

Added monitoring of effective (average) CPU clock.

Enhanced support and added clock monitoring of legacy S3 and ATI graphics adapters.

Fixed sensor monitoring on ASRock X570 Phantom Gaming-ITX.

Enhanced sensor monitoring on MSI MS-7B94, MS-7B96, MS-7C59 and MS-7C60.

Improved support of 3DLabs GLINT, DELTA, GAMMA and Permedia accelerators.