KC Softwares heeft versie 5.10 van SUMo uitgebracht. SUMo, wat voor Software Update Monitor staat, is een programma dat de computer scant op aanwezige software en vervolgens controleert of er nieuwere versies beschikbaar zijn. Door het installeren van een driver agent kan het ook controleren op nieuwe drivers. De gratis uitvoering laat alleen weten van welke programma's er een nieuwere versie beschikbaar is, het downloaden van de update en het bijwerken is iets wat je verder zelf handmatig uit moet voeren. Hierdoor is het vooral handig voor mensen die zelf controle willen houden over welke updates ze wel of niet willen installeren. Het standaardinstallatieprogramma bevat een optionele advertentiemodule, maar er zijn ook een lite- en een portable-versie beschikbaar, waar deze niet in zit. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen aangebracht:

New Features: 0004999: Copy line on Ctrl+C

0003383: Sort indicator for secondary windows (ignore list editor,....)

0005161: Long term stats on "Licence revocation", "UID not found errors"

0005445: extent logging to multi-session

0003520: Support for "Exact Audio Copy"

0005569: Add Check for SUMo update to the right click context menu on Notification area icon Bugs fixed: 0005473: Remote PC offline -- discovered it was waiting to update SUMo

0005239: "File Path" column too narrow after window width update

0005697: Missing automatic column resize in Ignored list editor Refactoring: 0005717: "Adobe Inc" to be renamed as "Adobe Systems, Inc."

0005715: Updated French translation

0005409: NSIS support

0005713: "DVD Flick v2"

0005704: Updated Japanese translation

0005703: "Parallels" company name rationalization

0005702: "Movavi" company name rationalization

0005601: Apply light / dark setting to all internal lists

0005691: "iolo technologies, LLC" company name rationalization

0005685: "Ashampoo Driver Updater" shall not be filtered out

0005692: "Systools" company name rationalization

0005693: "GNU" cleanup in company name