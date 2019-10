Prusa Research heeft voor de Original Prusa i3 MK3, MK3S, MK2.5 en MK2.5S nieuwe drivers & apps uitgebracht en een maand geleden is er ook nieuwe firmware verschenen met 3.8.0 als versienummer. De Prusa i3 is een opensource 3d-printer en één van de meest gekopieerde ontwerpen voor 3d-printers. De printer werd door Jozef Průša ontworpen als onderdeel van het RepRap-project. De lijst met veranderingen voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

The 2.2.8 version contains Windows fixes only. Mac OS and Linux users should download the 2.2.7 package.

Improved detection of 32/64-bit systems

Fixed localization files for PrusaSlicer

Includes Visual C++ redist for old Windows versions

Included PrusaSlicer 2.1.0 Read more about new features of PrusaSlicer in our article and check out the video! Undo/Redo Height range modifiers SLA pad around object Perspective camera Color change time estimate Toolpath export as OBJ Custom print bed models