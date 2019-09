Ondanks dat versie 1.5 alweer enige tijd in ontwikkeling is, is nu versie 1.4.7 van foobar2000 verschenen met meteen een opvolger wegens een foutje. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 1.4.8: File Operations: Fixed window order bugs with Windows 10 1809 and newer

Fixed creation of crash reports from stack overflow crashes.

Fixed some Ogg files being unplayable since version 1.4.

Changed order of written FLAC metadata blocks to work around bugs in Windows Explorer.

Misc bug fixes.

A 1.4.7 regression preventing certain old components from working has been addressed.