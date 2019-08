Versie 1.2.1 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt net als bij BitTorrent Sync zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor Synology en Qnap. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes #5308: FreeBSD: Create new file does not generate a fs event.

#5801: panic: close of nil channel in relay client stop

#5803: Web UI shows confusing description on RC builds when upgrades are disabled

#5828: panic: Index update for not running folder

#5833: Paused folder shows filesystem watcher error

#5837: panic: runtime error: index out of range in recheckFile

#5849: Cannot concatenate external versioner template variables ("%FOLDER_PATH%/%FILE_PATH%")

#5880: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference in loadIgnoreFile Enhancements #5811: Download progress of folders in the UI should update more frequently Other issues #5754: Support paging on jobQueue.Jobs

#5813: Potential bugs on old cores: using 64-bit functions sync/atomic

#5853: Inconsistent handling of empty folder path