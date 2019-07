In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en daarbij gaven de ontwikkelaars aan dat ze geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source, en een ontwikkelaar die als clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe, onofficiële versies uit. Deze bevatten alleen kleine verbeteringen en ook wordt altijd de laatste versie van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. De changelog voor versie 1.8.7 is hieronder te vinden.

Changelog 1.8.6 to 1.8.7: Updated LAV Filters to v0.74.1-20-gc76c1

Updated MediaInfo DLL to v19.04

Added option for looping folder when playing next/previous file

Added option for specifying the preferred video format when selecting a stream from Youtube-DL results

A few other minor changes

Global Media Keys option is now disabled by default on Windows 10, because Windows sends a Play/Pause event in certain cases (e.g. when notifications appear).

Fix: DVD region code bypass didn't always work