Microsoft heeft alweer de negenentwintigste Rollup voor het derde servicepack van Exchange Server 2010 vrijgegeven. Service Pack 3 werd uitgegeven in februari 2013. De mainstreamondersteuning vanuit Microsoft eindigde in januari 2015, maar de verlengde ondersteuning loopt nog tot januari 2020. In deze verlengde periode worden alleen beveiligings- en tijdzone-updates doorgevoerd. Het bijbehorende KB-artikel met nummer 4509410 meldt het volgende:

Update Rollup 29 voor Exchange Server 2010 SP3



Dit updatepakket is een beveiligingsupdate waarmee een beveiligingsadvies in Microsoft Exchange. Zie voor meer informatie over deze beveiligingslekken, de volgende veelvoorkomende beveiligingslekken en blootstellingen (CVE): CVE-2019-1084 | Microsoft Exchange beveiligingslek

CVE-2019-1136 | Microsoft Exchange Server kan leiden tot misbruik van bevoegdheden Update Rollup 28 voor Exchange Server 2010 SP3



Dit updatepakket is een beveiligingsupdate. Deze update biedt een beveiligingsadvies in Microsoft Exchange. Zie voor meer informatie over deze beveiligingslekken, de volgende veelvoorkomende beveiligingslekken en blootstellingen (CVE): ADV190018 | Microsoft Exchange Server Defense in Depth-Update Update Rollup 27 voor Exchange Server 2010 SP3



Dit updatepakket is een beveiligingsupdate. Deze update biedt een beveiligingsadvies in Microsoft Exchange. Zie voor meer informatie over deze beveiligingslekken, de volgende veelvoorkomende beveiligingslekken en blootstellingen (CVE): CVE-2019-0817 | Microsoft Exchange Spoofing-beveiligingslek