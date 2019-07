Alcohol Software heeft een update uitgebracht voor Alcohol. Met dit programma kunnen images van zowel cd's als dvd's worden gemaakt, die dan vervolgens als virtuele drives aan het systeem kunnen worden gekoppeld. Alcohol is verkrijgbaar in de smaken 52% en 120%. Het verschil is dat die laatste niet alleen kan lezen, maar ook kan branden naar cd, dvd of blu-ray. Een licentie voor Alcohol 120% kost op dit moment 39 euro en daar krijg je levenslang updates voor. Voor Alcohol 52% ben je iets meer dan 22 euro kwijt. Er is echter ook een gratis versie, maar hierin zit adware. Geregistreerde gebruikers moeten eerst inloggen om de nieuwe versie op te halen; nieuwe gebruikers kunnen vanaf hier een probeerversie ophalen. De changelog voor de afgelopen paar versies ziet er steeds hetzelfde uit; er zijn kleine problemen verholpen en er is ondersteuning voor nieuwe optische stations toegevoegd.

Fixed: Virtual drive problems in Windows 10 1809 and 1903 Added: Support for more drives