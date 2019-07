Versie 5.7 van 7+ Taskbar Tweaker is uitgekomen. Met dit programma kan de taakbalk van Windows 7 en hoger worden aangepast. Zo kan worden aangegeven welke programma's wel of niet worden gegroepeerd, kan de volgorde van items worden aangepast en kunnen verschillende schermen tegelijk geminimaliseerd of gesloten worden. In deze uitgave is onder meer ondersteuning toegevoegd voor de mei 2019 Update van Windows 10.

Changes in 7+ in Taskbar Tweaker version 5.7: Added support for the Windows 10 May 2019 Update (build 18362).

Made the volume control option use the modern interface on Windows 10 (can be disabled with the sndvol_classic advanced option).

Improved the tray_icons_padding option on Windows 10 to allow to reduce the horizontal spacing between icons.

Fixed modern app blurry icons when using the w10_large_icons advanced option.