De Mozilla Foundation heeft versie 60.7.2 van Thunderbird uitgebracht. Mozilla Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In Thunderbird wordt zelden nog nieuwe functionaliteit toegevoegd. Versie 60 bevat onder meer verbeteringen in het afhandelen van bijlagen, de spellingscontrole en het werken met templates. In versie dezelfde beveiligingsproblemen verholpen waar recentelijk Mozilla Firefox 67.0.3 en 67.0.4 zijn uitgebracht.

Fixed Various security fixes Known Issues Due to changes in the Mozilla platform profiles stored on Windows network shares addressed via drive letters are now addressed via UNC

Chat: Twitter not working due to API changes at Twitter.com