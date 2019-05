Versie 4.2 van Krita is verschenen. Krita is een programma waarmee digitale tekeningen kunnen worden bewerkt en gecreëerd, en kan overweg met zowel bitmap- als vectorafbeeldingen. Het programma was voorheen onderdeel van Calligra Suite en wordt ontwikkeld door het KDE-team, maar werkt ook prima onder Gnome of XFCE. Daarnaast zijn er downloads voor Windows en macOS. Versie was een jaar in ontwikkeling en de lijst met veranderingen is dan ook lang.

Krita 4.2.0 is Out! Today we’re releasing Krita 4.2.0. This is a big release, with over a thousand bugs fixed and exciting new functionality like support for HDR displays. New in Krita 4.2.0 is updated support for drawing tablets, support for HDR monitors on Windows, an improved color palette docker, scripting API for animation, color gamut masking, improved selection handling, much nicer handling of the interaction between opacity and flow and much, much, much more.

Dive into the release notes for a full overview!