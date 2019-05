Menuet 64 is een besturingssysteem geschreven in een 64bit-x86-assemblyomgeving door Ville Turjanmaa en zijn kornuiten. Het systeem is niet gebaseerd op al bestaande besturingssystemen, omdat de ontwikkelaars zijn uitgegaan van een systeem met zo min mogelijk verschillende lagen. Ondersteuning voor multitasking, multithreading, en een tcp/ip-stack met ppp- en ethernetdrivers is aanwezig. De ontwikkelaars hebben versie 1.30.80 uitgegeven en voorzien van de volgende aanpassingen:

Version 1.30.80

Updates & improvements

- Menu, Process manager, CtrlAltDel, Cmd, Faster bootup



Version 1.29.00

Updates & improvements