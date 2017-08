Menuet 64 is een besturingssysteem geschreven door Ville Turjanmaa en zijn kornuiten in een 64bit-x86-assemblyomgeving. Het systeem is niet gebaseerd op al bestaande besturingssystemen, omdat de ontwikkelaars als uitgangspunt hebben genomen om zo min mogelijk verschillende lagen aan te brengen in het systeem. Ondersteuning voor multitasking, multithreading en een tcp/ip-stack met ppp- en ethernetdrivers is aanwezig. De ontwikkelaars hebben versie 1.26.60 uitgegeven en voorzien van de volgende aanpassingen:

Version 1.26.60:

Updates & improvements

- pciscan,sysdata,cpuid,window preview,alttab

- cmd,icons,menu,onscreen keyboard,games,..



Version 1.25.90:

Various improvements (midiplayer,calculator,games,..)



Version 1.24.80:

Improved USB webcam support

Command prompt (fasm,editor,ftpc)



Version 1.23.90:

Support for 32 GB of Ram, faster memory manager

Classic Solitaire, Blockout-clone, Pacman

Improved usb keyboard and mouse support



Version 1.22.50:

Improved SMP support (upto 32 processors)



Version 1.21.20:

Support for time-critical, non-preempting processes with sysc.240; SMP support for sysc.122/5, 3d.asm



Version 1.20.40:

Various improvements (transparency, applications)



Version 1.15.50:

Context mixing compressor by Akos Mogyorosi (sys152)



Version 1.10.50:

Improved usb storage and webcam support Wider system directory use in applications, icons, menu and configuration



Version 1.05.70:

WebCall, IP to IP with audio and video



Version 1.02.20:

Streaming audio (internet radio) support



Version 1.02.00:

Streaming movie support



Version 1.01.00:

Faster networking



Version 1.00.00:

Mediaplayer demo, dibcom 0700 TV-tuner firmware, 3DS Viewer update from Maciej Guba, Midiplayer, FTP client and server, Draw updates, Https, Chess, C5, Tetris updates