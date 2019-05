Dav1d is een opensource-av1-decoder die door de communities van VideoLAN, VLC en FFmpeg wordt ontwikkeld. Het av1-formaat is bedacht door de Alliance for Open Media, die onder andere Amazon, Cisco, Google, Intel, Microsoft, Mozilla en Netflix als leden telt. De referentie-implementatie vanuit AOMedia was vrij groot doordat er veel onderzoekscode in was verwerkt. Dav1d is bedoeld als een zo efficiënt mogelijke decoder die op de meeste platforms zijn werk kan doen. De ontwikkelaars hebben versie 0.3.1 uitgebracht met de volgende aanpassingen:

dav1d 0.3.1 'Sailfish', the fast and small AV1 decoder



This is a small bugfix release fixing a decoding issue on SSSE3 CPU, when frame-threading is activated.



It also reduces the binary size and gives more optimizations for SSSE3 and ARM CPUs.