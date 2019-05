Martin Kleinman heeft versie 2.6.0 van jSunnyreports uitgebracht. Dit gratis, in Java geschreven programma kan de data die zonnepaneelomvormers opslaan in logbestanden, gebruiken om een website te genereren waarop in overzichtelijke grafieken het verbruik en rendement worden weergegeven. Het programma heeft ondersteuning voor zo'n 25 omvormers van diverse fabrikanten. In versie 2.0 is onder meer de gebruikersinterface helemaal op de schop gegaan en is alles interactief geworden. De releasenotes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

Several new charts: The all years per month chart is back

individual day in a year chart added And some new features: Support for FTPS

Prognosis in the header for the current month and year

% +/- column in the month,year and years chart. ( as requested by quite a few users ) Also some tweaks under the hood which will make my life a bit easier