Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 430.64 WHQL, zijn geschikt voor Windows 7 en hoger en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Kepler-architectuur of nieuwer. Deze uitgave bevat onder meer ondersteuning voor de spellen Mortal Kombat XI, Anthem en Strange Brigade, voor de aanstaande mei update van Windows 10 en enkele nieuwe kaarten en g-sync-monitoren. De changelog laat natuurlijk ook weer bugfixes zien en een probleem wat wel al bekend is, maar waar nog geen oplossing voor is. De complete release notes staan hieronder:

Provides the optimal gaming experience for RAGE 2

Total War: Three Kingdoms

World War Z Added or updated the following SLI profiles: Imperator: Rome

Insurgency Sandstorm Fixed Issues in this Release Several security updates for driver components

Fixes higher CPU usage by NVDisplay.Container.exe introduced in 430.39 driver. [2577118]

[3DMark Time Spy]: Flickering observed when benchmark is launched. [200511272]

[BeamNG]: The application crashes when the game is launched. [2575392]

[Shadow of the Tomb Raider]: The game freezes when launched in SLI mode. [2575536]

[Hitman 2 DirectX 12]: The game crashes. [2584342]

The desktop flickers when videos are played on the secondary monitor. [2552316 2565509] Windows 10 Open Issues [NVIDIA Control Panel]: When the 3D Settings page->Vertical Sync setting is set to Adaptive Sync (half refresh rate), V-Sync works only at the native refresh rate after rebooting the system. [2543187]

[Sniper Elite 4]: Random crashes occur when playing the game. [200485204]