DBeaver is een tool om databases te beheren. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De ontwikkelaars hebben versie 6.0.4 uitgebracht met de volgende veranderingen:

DBeaver 6.0.4 Data editor: Value transformers for custom queries and pseudo columns Advanced data coloring configuration Logical entity structure editor Gradient colors for numerical/datetime columns Navigate to FK/references: multiple rows support Extra shortcuts were added

Spatial (GIS) viewer: CRS (SRID) transformations support was added Inverted coordinates support was added Support of geography data type was added Support of curved geometries was added Open map in browser command Maximum geometry objects limitation was added Numerous bug fixes (tooltips, actions)

SQL editor: Indentation was fixed (keyword-based indents were disabled) Process @set commands in data export “Format” context menu was fixed

Schema selector toolbar was fixed (missing database name)

Global native clients configuration was added

Shortcuts for connection/schema selectors were fixed

PostgreSQL: Full schema DDL generation was added Function create was fixed (function body) Trigger create support was added Columns DDL was added

MySQL: query metadata extraction was fixed (bug with wrong database name)

Oracle: metadata reading was fixed

SQL Server: Procedures auto-completion was fixed Support of older Azure versions was added

Redshift: external tables (spectrum) data reading was fixed

Clickhouse additional array data type support was added

Korean localization was added (thanks to Seongbae Chang)

Many minor UI bug fixes