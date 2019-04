HylaFAX is een pakket voor Unix-systemen waarmee het mogelijk is om faxen en alfanumerieke pagina's te versturen en te ontvangen. Vanwege verschillende uitgangspunten bij de ontwikkelaars bestaat sinds oktober 2005 HylaFAX+, waarin veranderingen sneller worden doorgevoerd dan in de versie van HylaFAX zonder +. De beknopte geschiedenis van HylaFAX en HylaFAX+ is op deze Wikipedia-pagina te lezen. De verschillen tussen deze twee smaken worden op deze pagina uiteengezet. De ontwikkelaars van HylaFAX+ hebben versie 7.0.0 vrijgegeven. De lijst met veranderingen ziet er als volgt uit:

HylaFAX+ 7.0.0 release



HylaFAX+ 7.0.0 includes the following developments beyond version 5.6.1



New Changes add LDAP features for compatibility with ActiveDirectory

fix recovery after SSL Fax "accept failure"

add TextFormat overstrike option and disable by default

fix the page size of cover sheets returned via notify

fix or silence numerous compiler warnings

fix pagehandling updating after a proxy has been used

add faxmail stderr output of RFC2047 decoding results

fix faxmail handling of headers encoded with UTF-8

fix faxmail handling of base64-encoded text parts

add SSL Fax support