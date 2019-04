Netgear heeft nieuwe firmware voor zijn Nighthawk S8000-gaming- en streamingswitch uitgebracht. Deze switch, ook wel als GS808E aangeduid, heeft acht gigabitethernetpoorten en ondersteunt het bundelen van maximaal vier poorten onder de naam 'link aggregation'. Dit wordt onder andere ondersteund door Netgears lijn van nasproducten, zoals de ReadyNAS. Ook het design is apart te noemen voor een netwerkswitch. Deze is dan ook bedoeld om in het zicht te worden neergezet. Het versienummer is vastgezet op 1.7.0.7 en de lijst met veranderingen ziet er als volgt uit:

GS808E Firmware Version 1.7.0.7



Bug Fixes: Missing hyperlink to NETGEAR support website.

Invalid combinations of IP address and subnet mask are accepted in access control lists. Security Fixes: PSV-2018-0538

PSV-2018-0542

PSV-2018-0612